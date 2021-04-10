Anket: Seçmenin "asla oy vermem" dediği partiler hangileri?

Metropoll'un araştırmasına göre, seçmenin "Asla oy vermem" dediği siyasi partiler arasında yüzde 28,7 ile HDP ilk sırada, yüzde 27,7 ile de AKP ikinci sırada yer alıyor.

Metropoll Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinin mart ayı sonuçları açıklandı. Katılımcılara, "Asla oy vermem dediğiniz bir siyasi parti var mı, varsa hangisi?" diye soruldu.

Anketin sonuçlarına göre, seçenin yüzde 28,7'si, "HDP'ye asla oy vermem" derken, yüzde 27,7'lik kesim ise AKP'ye oy vermeyeceğini söylüyor.

CHP'ye asla oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranının yüzde 15,7 olduğu, "Cevap yok" diyenlerin oranının da yüzde 20,3 olduğu görülüyor.