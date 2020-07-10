Anket: Halkın yüzde 43'ü "Ayasofya'nın ibadete açılması konusu, ekonomik kriz konuşulmasın diye gündeme getirildi" diyor

MetroPoll Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı - Haziran' sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 43,8'i Ayasofya'nın ibadete açılması konusunun gündeme gelme nedeninin 'ekonomik krizin konuşulmaması için gündem değiştirmek' olduğunu düşünüyor.

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MetroPOLL Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı 'Türkiye'nin Nabzı' araştırmasında katılımcılara, "Ayasofya'nın ibadete açılması konusunun bugünlerde gündeme getirilmesinin amacı sizce nedir?" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 43,8'i bu soruya, "Mevcut ekonomik krizin konuşulmaması için gündem değiştirmek" yanıtını verirken, yüzde 29,5'i "Müze haline dönüştürülen caminin tekrar cami haline dönüştürülmesi" dedi. Araştırmaya katılanların yüzde 11,7'si ise, "İktidarın erken seçim öncesi kullanmak istediği ve etkili olacağını düşündüğü bir argüman üretmen" derken, "yüzde 15'lik kesim ise "Fikrim/cevabım yok" dedi.

"S iyasal bir sonuç beklemek beyhudedir"

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar, söz konusu çalışmayı Twitter hesabında paylaşarak, şu yorumu yaptı:

"Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi meselesi 60’lı ve 70’li yılların hayalci islamcıların gündeminde olan bir konuydu. 80 darbesinden sonra gündemden düştü. 2010 sonrası yıllarda AK Parti'nin güçlü olduğu zamanda tekrar hatırlanmaya başlandı.