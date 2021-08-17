Anket: G20 ülkelerindeki insanların yüzde 83'ü, doğayı korumak ve eski haline getirmek için daha fazlasını yapmaya hazır

Küresel bir ankete göre, dünyanın en zengin ülkelerindeki insanların dörtte üçü, insanlığın gezegeni tehlikeli bir kırılma noktasına doğru ittiğine inanıyor ve önceliklerin ekonomik kârdan uzaklaştırılmasını destekliyor. G20 ülkelerindeki insanların yüzde 83'ü, doğayı korumak ve eski haline getirmek için daha fazlasını yapmak istiyor.

The Guardian'ın haberine göre, Global Commons Alliance (GCA) anketinde çoğunluğun gezegenin durumu hakkında çok endişeli olduğu buldu.

Beş katılımcıdan dördü, ortak doğal alanları yeniden canlandırmak için adım atmaya ve daha fazlasını yapmaya istekli olduklarını belirtti.

“Dünya bir felakete karşı uyurgezer değil"

Raporun baş yazarı GCA'den Owen Gaffney, sonuçların iklim ve doğa krizleri üzerinde acil ve kararlı eylem için küresel desteği gösterdiğini söyleyerek “Dünya bir felakete karşı uyurgezer değil. İnsanlar devasa riskler aldığımızı biliyorlar, daha fazlasını yapmak istiyorlar ve hükümetlerinin daha fazlasını yapmasını bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

G20 ülkeleri arasında, insanların yüzde 73'ü insan faaliyetlerinin Dünya'nın devrilme noktalarına yaklaştırdığına inanıyor. Bu risklerin farkındalığı, daha az zengin ülkelerde belirgin şekilde daha yüksek. Endonezya yüzde 86, Türkiye yüzde 85, Brezilya yüzde 83 iken, ABD de yüzde 60.

Genel olarak, ankete katılanların yarısından fazlası doğanın uzun vadede insan ihtiyaçlarını karşılamaya devam edemeyecek kadar zarar gördüğüne inanıyor.

Kenyalı çevreci Elizabeth Wathuti raporun önsözünde, "İktidardaki insanlar, eski ağaçları devirmenin, binalar veya yollar için doğal ekosistemleri yok etmenin veya yeni ağaçlar diktikleri sürece petrol çıkarmanın uygun olduğunu düşünüyor. Ancak bu yaklaşım işe yaramıyor ve bu rapordaki bulgular, birçok insanın artık böyle bir aptallığı desteklemediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar, doğanın sağlığı ve refahına daha fazla odaklanılması gerektiği konusunda hemfikir"

Genel olarak, insanların yüzde 74'ü ülkelerin gayri safi yurtiçi hasıla ile kâra odaklanmanın ötesine geçmesi, bunun yerine insan ve doğanın sağlığıyla refahına daha fazla odaklanılması gerektiği konusunda hemfikir.

Birleşmiş Milletler'e ve diğer uluslararası kuruluşlara doğayı korumak için daha fazla yetki verilip verilmeyeceği sorulduğunda, Türkiye yüzde 76 ile en istekli ülkeler arasında yer aldı.

Rapor, risklerin en farkında olan ve değişim için çalışmaya hazırlanan grubunun çoğunlukla genç (45 yaş altı), kadın, iyi eğitimli, şehirli ve kendilerini küresel vatandaş olarak tanımlamaya yatkın olduklarını gösteriyor.