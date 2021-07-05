Anket: AKP ve MHP'nin oyları düşüyor, muhalefet yükselişte

“Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 28’i “Recep Tayyip Erdoğan”, yüzde 14,6’sı “Partimin gösterdiği aday kimse ona oy veririm”, yüzde 13,7’si “Kemal Kılıçdaroğlu”, yüzde 10,6’sı “Ekrem İmamoğlu”, yüzde 7,3’ü “Selahattin Demirtaş”, yüzde 6,3’ü “Meral Akşener” yanıtı verdi. Verilen yanıtlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oylarında 13 puanlık düşüş dikkat çekiyor.

“Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 29,3’ü “AKP”, yüzde 27’si “CHP”, yüzde 12,6’sı “İYİ Parti”, yüzde 11,6’sı “HDP”, yüzde 6,5’i “MHP”, yüzde 2,9’u “DEVA Partisi”, yüzde 1,2’si “Gelecek Partisi” ve yüzde 0,2’si “Saadet Partisi” yanıtı verdi.

Yanıtlara göre AKP 7,4 puan, MHP 1,5 puan gerilerken, muhalefet partilerin oylarının arttığı görülüyor.