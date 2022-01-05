Anket: ABD'de çoğunluk 6 Ocak Kongre baskınının birkaç yıl içinde tekrarlanabileceğini düşünüyor

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Axios ve Momentive tarafından yapılan yeni bir anket, Amerikalıların çoğunun gelecek yıllar içinde 6 Ocak Kongre baskını gibi bir olayın yeniden yaşanmasını beklediğini gösterdi. Ankete katılanların yalnızca yarısı ABD demokrasisine inancı olduğunu söyledi.

Axios’ta yer alan habere göre, yapılan anket 10 Amerikalıda 6’dan azının ABD Başkanı Joe Biden’ın 2020 seçim zaferini meşru gördüğünü gösterdi.

Anketi yapanlardan Momentive’in araştırma bilimi bölümünden üst düzey yöneticisi Laura Wronski, bu sonucu “Geçen yıl 6 Ocak’ta yaşanan olaydan sonra insanların algısının değişmediğini görmek hayal kırıklığı yaratıyor. Ya Biden gerekeni yapmadı ya da hiç şansı olmadı. Partizan bölünme hâlâ ortada” ifadeleriyle yorumladı.

Anket, ABD’lilerin yüzde 57’sinin, katılan Cumhuriyetçilerin yarısı; Demokratların 10’da 7’sinin, gelecek yıllarda Kongre baskını benzeri bir olayın yeniden gelmesini beklediğini gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 63’ü Kongre’ye yapılan baskının Amerikalıların demokratik hükümet algısını değiştirdiğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 37’si Amerikan demokrasisine inançlarını kaybettiğini, yüzde 10’u hiç olmadığını söyledi.

Kongre baskınında ne olmuştu?

6 Ocak 2021'de Donald Trump'ın açıklamaları ardından Kongre oturumunun gerçekleştiği ABD Kapitol binasını basan destekçilerin çıkardığı olaylarda beş kişi hayatını kaybetmişti. Şu an 300'den fazla Trump destekçisi yargılanıyor.

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