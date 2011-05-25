-ANKARA'YA YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ANTALYA (A.A) - 25.05.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, dün Ankara'da yaptıkları bir toplantıyla Hazine'den 3 bin dönümlük arazi aldıklarını ve uçak fabrikasının etrafında yeni bir organize sanayi bölgesi kuracaklarını bildirdi. Bakan Gönül, genel seçim çalışmaları çerçevesinde Antalya'daki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gönül, Milli Savunma Bakanlığının temel görevinin, Anayasa'nın hükümete verdiği Silahlı Kuvvetleri harbe hazırlama görevinin yerine getirilmesi olduğunu söyledi. Bu görevin askeri hizmetleri yapan müsteşarlık ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Gönül, askeri hizmetleri yapan müsteşarlığın sekiz yılda yaptığı ihale sayısının 80 binin üzerinde olduğunu belirtti. Bu ihalelerin sadece 30-40 kadarının Kamu İhale Kurumu tarafından iptal edildiğine değinen Gönül, iptal edilmeme bakımından Türkiye'deki en yüksek orana sahip bir teşkilat olduğunu söyledi. Gönül, Savunma Sanayi Müsteşarlığının 1985 yılında kurulduğunu, silah, mühimmat ve diğer hususların Türkiye'den temin edilmesi üzerine çalıştığını hatırlattı. Bu çalışmaların neticesinde parasal olarak Silahlı Kuvvetler'in kullandığı silah ve mühimmatın ancak yüzde 25'inin yerli malı olduğuna dikkati çeken Gönül, ''Şimdi yerli malı oranı yüzde 52'ye çıktı. Bu parasal olarak, fizik olarak çok daha yükseklere çıktı'' dedi. Hazır alımın ise yüzde 10'ların altına düştüğüne dikkati çeken Gönül, şöyle konuştu: ''Asıl başarı burada. Şöyle bir prensip koyduk; bir silah veya mühimmat Türkiye'de yapılabiliyorsa Türkiye'de yaptıracağız. Türkiye'de yapılamıyorsa bir dış ortak bulacağız ve yine Türkiye'de yapacağız. Bunların hiçbiri olmuyor, hazır alacaksak o zaman ofset alacağız. Ofset kavramı, sizlerin benimseyip takip etmesini çok arzu ettiğim bir husustur. Türkiye burada çok geri kalmıştır. Ofset, (Ben dışarıdan bir mal alırsam, dışarı da benden mal almak zorundadır) zorlayıcı hükmünün sözleşmelere konulmasıdır. Diyelim ki, ben dışarıdan 10 milyon dolara bir mal alıyorum, mal aldığım şirkete şart koşuyorum, (Siz de bizden 5 milyon dolarlık bir mal alacaksınız) diye. Bu mal da savunma sanayi malı olacak ki, bizim de savunma sanayimiz gelişsin. Bu şartları koyduk ve hassasiyetle takip ettik.'' -UÇAK FABRİKASI YANINDA YENİ OSB- Ofset uygulaması sayesinde Boeing, Airbus gibi büyük firmalar için OSTİM'de yedek parça üreten 70 civarında KOBİ olduğunu anlatan Bakan Gönül, şunları söyledi: ''Uçak fabrikasının etrafında yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz ve bu organize sanayi bölgesinde şimdi 70 civarında olan şirketleri yerleştireceğiz. Bu şirket sayısının yakında 100'leri geçeceğine inanıyoruz. Böylece Türk savunma sanayi -ki bunun en hassas olanı uçak sanayidir, roket sanayidir, helikopter sanayidir- en ileri teknolojiler burada uygulanır. Böylece bir kümelenme meydana gelmiş olacak.''