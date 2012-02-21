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Yaşam

Ankara'nın tarihi çarşısında 7 dükkan kül oldu

Ulus Anafartalar Caddesi üzerindeki tarihi Çıkrıkçılar Yokuşu'nda bulunan iş yerlerinin birinde saat 02.30 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

21 Şubat 2012 13:23

 

T24 - Ankara'nın tarihi çarşılarından Çıkrıkçılar yokuşunda bir işyerinde çıkan yangın bitişikteki dükkanlara da sıçradı. Büyüyen yangında 7 işyeri tamamen yandı.

Ulus Anafartalar Caddesi üzerindeki tarihi Çıkrıkçılar Yokuşu'nda bulunan iş yerlerinin birinde saat 02.30 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tekstil ürünlerinin bulunduğu iş yerinde, kısa sürede büyüyen yangın, diğer dükkanlara da sıçradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, iş yerlerinin bulunduğu sokağın dar olması nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşadı.

Yangının haberini alarak olay yerine gelen iş yeri sahipleri, yangına müdahale eden ekiplerin yetersiz kaldığını, bu nedenle yangının kısa sürede büyüdüğünü öne sürerek, itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

Yaklaşık 5 saat süren yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 7 işyeri tamamen yandı, bazı işyerleri de kullanılmaz hale geldi.

 

 

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