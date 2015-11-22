Ankara'nın en güzel kedisi seçildi

Ankara’da ‘4. Ankara Kedisi Güzellik Yarışması’ düzenlendi. 2012’de ilki yapılan yarışma hayvan sevgisini aşılamak, nesli tükenmekte olan Ankara Kedisine sahip çıkmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenleniyor. Birinci olan Ateş'in sahibi Nevin Akan, " Özel olarak hazırlandık, Her gün yürüyüş yaptık, biraz kilo vermeye çalıştık" dedi.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre Pursaklar Belediyesi, '4. Ankara Kedisi Güzellik Yarışması' Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenledi. İlki 2012'de yapılan yarışma, hayvan sevgisini aşılamak, nesli tükenmekte olan Ankara Kedisine sahip çıkmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenleniyor. Yüksek katılım gerçekleşen yarışmaya, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, başkan yardımcıları ve çok sayıda hayvansever katıldı.

Oluşturulan podyumda yarışmacılar kedileriyle birlikte hünerlerini jüri ve seyirciye gösterdi. 125 kedi sahibinin kayıt yaptırdığı yarışmada 75 Ankara Kedisi yarıştı. 75 Ankara Kedisi arasından birinciliği 'Ateş' isimli kedi kazandı. İkinciliği 'Ponçik', üçüncülüğü ise 'Banzai' isimli kedilerin elde ettiği yarışmada, birinciliği kazanan kedinin sahibi İtalya turu ve 15 kilogram mama kazandı.

İkinci olan kedi sahibi Akdeniz Tatili ile 5 kilogram mama verilirken, üçüncü olan kedi sahibine de Karadeniz turu ile 3 kilogram mama hediye edildi. Yarışmanın ardından protokol üyeleri dereceye giren kedi sahiplerine ödüllerini verdi.