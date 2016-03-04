Ankaralı Namık'ın ölüm sebebi belli oldu

"Ankaralı Namık" olarak bilinen şarkıcı Namık Uğurlu'nun ölüm nedeninin "kaza sonucu düşme" olduğu belirlendi.

Radikal'in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uğurlu'nun 18 Ekim 2015'te ölümüne ilişkin soruşturma başlatmıştı. Cumhuriyet Savcısı Turhan Elbistan tarafından yürütülen soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.

Kararda, 39 yaşındaki Uğurlu'nun, Kuzey Ankara TOKİ blokları 15. etapta 10. kattaki evinin balkonundan, bina duvarına yakın mesafede çim zemine düştüğü kaydedildi.

Daha önce trafik kazası geçirdiği, bu nedenle kaburgasının kırık olduğu bildirilen Uğurlu'nun, tanık ifadelerine göre ekonomik ve ruhsal sorunu ya da intihar edecek bir durumunun bulunmadığı vurgulanan kararda, şarkıcının olay günü eşi ve çocuklarıyla yemek yediği, bir süre sonra 6 yaşındaki kızını uyutmak için odasına götürdüğü belirtildi.

Ardından oğlunun, Uğurlu'nun evde olmadığını fark ettiği bildirilen kararda, sonrasında ise aile üyelerinin, şarkıcının düştüğünü gördükleri ifade edildi.

Kaza sonucu düşme

Soruşturma sırasında ifadesi alınan Nebahat Uğurlu'nun, kocasıyla aralarında geçimsizlik olmadığını ve eşinin intihar ettiğini düşünmediğini söylediği aktarıldı.

Kararda, "Olayın kaza sonucu düşme olarak değerlendirildiği, ölüm zamanı ve sebebi ile maktulün kimliğinin belirlenerek otopsiden amaçlanan sonuçların elde edildiği, olayda başkasının kusur ve etkisi saptanmadığı anlaşılmakla, olaya ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi" ifadesi kullanıldı.