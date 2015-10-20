Ankaralı Namık'ın ölümü hakkında 'bonzai' iddiası

7'nci kattaki evinin balkonundan düşüp yaşamını yitiren , bonzai hapı içtikten sonra eşine "Havuz çok güzel. Yüzeceğim" diyerek kendini boşluğa bıraktığı iddia edildi.

Arabada 5 Evde 15, "İstanbul Hovardası" ve "Dar Geldi Sana Ankara" gibi şarkılarıyla ünlenen "Ankaralı Namık" lakaplı şarkıcı Namık Uğurlu'nun ölümüyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Uğurlu'nun iki bonzai hapı içtikten sonra 7'nci kattaki evinin balkonuna çıkarak eşine "Nebahat görüyor musun havuz ne kadar güzel. Ben biraz yüzeceğim" dediği, ardından kendisini boşluğa bıraktığı öne sürüldü. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için kan ve idrar örneği alınan Uğurlu 3 yıl önce de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Yakınlarından edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Namık Uğurlu, önceki akşam dışarıda arkadaşları ile vakit geçirdikten sonra saat 21.00 sıralarında, Ankara Keçiören Şenyuva Mahallesi Seyhan Caddesi 15/C Blok'taki evine geldi.

Maddi sıkıntılar nedeniyle morali bozuk olan Uğurlu, eşine "hava almak istiyorum" diyerek direkt 7'nci kattaki evlerinin balkona geçti. Eşi Nebahat Uğurlu da "çocukları uyutup ben de yanına geliyorum" dedi. İddiaya göre, bir süre sonra Ankaralı Namık, eşine, "Nebahat görüyor musun, havuz ne kadar güzel. Su çok temiz. Ben biraz yüzeceğim. Hadi atlayalım" diyerek kendisini balkondan boşluğa bıraktı.

Toprak zemine çakılan Uğurlu, kaldırıldığı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sitenin bahçesini havuz gibi görüp atladığı iddia edilen şarkıcının eve gelmeden önce bonzai adlı uyuşturucu haptan iki tane içtiği öne sürüldü. Şarkıcının zaman zaman uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi.

Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için kan ve idrar örneği alınan Uğurlu, 3 yıl önce de otomobilinin torpido gözünde ele geçirilen 16 poşetteki 40 gram esrar nedeniyle gözaltına alınmıştı. Uğurlu ve arkadaşları hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılmıştı. Ankaralı Namık geçen ay da eşi Nebahat Uğurlu ile birlikte memleketi Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde trafik kazası geçirmişti. Eşi Nebahat Uğurlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada Ankaralı Namık omurgasında oluşan kırıklar nedeniyle ameliyata alınmıştı.