Ankaralı kadınlar sokak isimlerindeki cinsiyet ayrımcılığına karşı eylem başlattı, büyükşehir 'vandallık' dedi!

Fransa’da sokaklara verilen isimlerin yalnızca yüzde 2,6’sının kadın ismi olduğuna dikkat çekmek isteyen Osez le feminisme derneği üyeleri, bir gecede Paris’teki 200 sokağın ismini ünlü kadınların isimleriyle değiştirdi.

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre benzer bir eylem, Türkiye'de de gerçekleşti. Ankaralı kadınların gerçekleştirdiği eylemde, sokaklara Pınar Selek, Özgecan Aslan, Nevin Yıldırım ve kadın hareketi için sembol haline gelmiş kadınların isimleri verildi. Kadınların eylemini “vandallıktır” diye niteleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinatörü Avni Kavlak, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Fransız feminist derneği ‘Osez le feminisme’ üyelerinin iki gün önce Paris’te yaptıkları eylemden yola çıktıklarını anlatan NAR Kadın Dayanışma Ağı üyesi Serpil Şahbaz şöyle konuştu:

“Bu eylem daha önce Fransa’da yapıldı. Genellikle sokak isimlerinin erkek isimleri olduğu görülüyordu orada. Biz de burada böyle bir eylem yapmak istedik. Özellikle öldürülen kadınlar, toplum tarafından dışarıya itilmiş ya da iktidarın kıskacı arasında kalmış kadınların isimlerini ele aldık. Devrimci mücadeledeki kadınları da anmak istedik. Özellikle sokak isimlerini kendimiz seçmedik. Kendi ulaşabileceğimiz sokakları tercih ettik. 30’dan fazla isim verdik. Bu eylemimiz devam edecek. Bu işin ilk adımıydı.” Kadınların sokaklara verdikleri isimler arasında Filistin Halk Kurtuluş Örgütü üyesi Leyla Halid, İranlı kadın şair Füruğ Ferruhza gibi birbirinden farklı isimler bulunuyor."

Büyükşehir: Vandallık

Kadınların eylemini “vandallıktır” diye niteleyen Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinatörü Avni Kavlak, suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, şöyle dedi:

“Bu kenti kirletmenin başka bir çeşidi. Bu vandallıktır. Kadınlar adına Özgecan’ı veya başka birisini anmak istiyorlarsa başka bir eylem türü denemeleri gerekir. Çünkü kenti kirleterek masum bir insanı veya başkasını anmak gibi anlamsız bir şey olamaz. Özgecan ismini kullanarak suç işliyorlar. Diyelim ki o tabelanın olduğu yerde birisi kalp krizi geçirse ya da kaza olsa o sokağın adını bilmeyen herhangi bir vatandaş ambulansa haber verirken o tabeladan dolayı yolu tarif edemeyecek belki de başka canlara mal olacak. Kimler olduğunu tespit edersek suç duyurusunda bulunacağız.”