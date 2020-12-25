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Spor

Ankaragücü-Beşiktaş maçını değerlendiren Toroğlu: Keçi boynuzu gibi!

"Dün akşam öyle bir 90 dakika seyrettik ki..."

25 Aralık 2020 10:31

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçını değerlendirdiği yazısında "Dün akşam öyle bir 90 dakika seyrettik ki, keçi boynuzu gibi" diye yazdı.

Bugünkü yazısında Ankaragücü-Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Erman Toroğlu, "Şu bir gerçek ki ligimiz çok kalitesiz. Yöneticisiyle, hakemiyle futbolcusuyla ve basınıyla... Bunu kabul edemezsek, hayır dersek bir yere varamayız. Kimse aynaya bakmıyor" Dün akşam öyle bir 90 dakika seyrettik ki, keçi boynuzu gibi! Keçi boynuzu yine bazı şeylere yarıyor, hatta bayağı önemli işlere yarıyor. Ama böyle olunca da bu maç benzetmemiz yanlış. Çünkü keçi boynuzunun hakkını yemiş oluruz" ifadelerini kullandı.

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MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında neler oldu?

1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin, Vida'yı geçtikten sonra kale sahasının içinden çektiği şutta top, Welinton'a çarparak kornere gitti.

6. dakikada Ghezzal'ın orta sahada savunmasına verdiği hatalı pasta araya giren Emre Güral, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Top, sol direğin yanından auta çıktı.

10. dakikada Emre Güral'ın kendi yarı sahasından savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Lobjanidze, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Lobjanidze, topu ayağından açınca şut çekemedi. Meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada Pinto'nun pasıyla ceza yayının içinde topla buluşan Emre Güral'ın ceza sahasına girer giremez çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.

45+5. dakikada Kitsiou, rakip yarı sahanın ilk metrelerinden sağ taraftan aldığı topu sürükleyerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, dar açıya rağmen çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

54. dakikada atağa katılan Welinton'un sağ kanattan ortasında Mensah'ın kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Friedrich üzerine gelen topun hakimi oldu.

59. dakikada sağdan ceza sahasına giren Borven'in çizgiye inerek yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu tokatlayarak ceza sahası dışına gönderdi. Ceza yayının üzerinde topla buluşan Lukasik'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

61. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan serbest atışı kullanan Ghezzal'ın ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarındaki Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Kalan sürede başka önemli bir pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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