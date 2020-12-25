Ankaragücü-Beşiktaş maçını değerlendiren Toroğlu: Keçi boynuzu gibi!

Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçını değerlendirdiği yazısında "Dün akşam öyle bir 90 dakika seyrettik ki, keçi boynuzu gibi" diye yazdı.

Bugünkü yazısında Ankaragücü-Beşiktaş maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Erman Toroğlu, "Şu bir gerçek ki ligimiz çok kalitesiz. Yöneticisiyle, hakemiyle futbolcusuyla ve basınıyla... Bunu kabul edemezsek, hayır dersek bir yere varamayız. Kimse aynaya bakmıyor" Dün akşam öyle bir 90 dakika seyrettik ki, keçi boynuzu gibi! Keçi boynuzu yine bazı şeylere yarıyor, hatta bayağı önemli işlere yarıyor. Ama böyle olunca da bu maç benzetmemiz yanlış. Çünkü keçi boynuzunun hakkını yemiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız.

Tıklayın -Beşiktaş, Ankaragücü'nü tek golle geçti

Tıklayın - Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Beşiktaş, ligin en çok puan toplayan ve gol atan takımı oldu