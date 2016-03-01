Ankara’daki polis telefonundan sınırdaki IŞİD emiri ile görüşme: Gözaltına alınanlar sınır dışı edilmesin

IŞİD üyelerinin sınırdaki faaliyetlerine dair bilgilerin yer aldığı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki telefon görüşme kayıtlarında Emniyet Özel Harekât Daire Başkanlığı adresinde kayıtlı görünen bir telefon ile IŞİD’in sınır emiri Mustafa Demir arasında yapılan bir konuşma da yer aldı. Ankara’daki dava dosyasında yer alan tapelerde, Türkiye’de yakalanan IŞİD üyelerinin sınır dışı edilmemesi için başka bir IŞİD militanının Türk yetkililerle görüşmesi isteniyor.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, görüşme kayıtlarında ayrıca Ankara Garı’ndaki canlı bomba katliamının emrini verdiği belirtilen İlhami Balı ile Demir arasında, Gaziantep’te yakalanan bazı IŞİD üyelerinin sınır dışı edilmemeleri konusunda devreye girmesi istenen bir IŞİD üyesinden bahsedilmesi de kuşku uyandırdı. Görüşmede Balı’nın “Konuşsun, desin çok sıkıştırmayın adamları” sözleri ile neyi kasettiği merak konusu oldu.

Tapelerde ayrıca Mustafa Demir’in sınırda IŞİD’in kontrolü dışında yapılan geçişlerle ilgili verdiği “ölüm” emrine ilişkin kayıtlar da yer aldı. İşte dinlemeye takılan o görüşmeler:

IŞİD üyesi devrede

"Bizi çok sıkıştırmayın" diye konuşsun

Görüşme kayıtlarına göre, 5 Şubat 2015 günü Ankara Garı katliamının emrini verdiği iddia edilen İlhami Balı ile IŞİD’in sınır emiri Ebu Ali kod adlı Mustafa Demir arasında önemli bir kuşkuyu gündeme getiren bir konuşma oldu. Tapelere göre Balı, Demir’den IŞİD’e katılmak üzere iken Gaziantep’te yakalanan bazı kişilerle ilgili olarak Ebu Mansur kod adlı bir IŞİD’cinin devreye girmesini istiyor. Balı, Demir’e “Konuşsun yani desin çok sıkıştırmayın adamları” derken Demir de yakalananlarla ilgili ayrıntılı bilgiler alıyor. Tapede geçen konuşma şöyle:

İlhami Balı: Hacı bu Ebu Mansur’u ara yaa şu yakalananlar için bi konuşsun yaa yazık, günah ya.

Mustafa Demir: Kaç tane bacı?

İ: Ee burda 3 tane bacı, bir erkek şeyde de Antep’te de 4 kişi yakalanmış

M: Antep’in neresinde?

İ: Şeyde içinde merkezde Antep’de yakalanan bir bacı var. O bacının ee kocası şeyit (şehit). Bize yalvarıyor diyor ‘Allah için beni Rusya’ya göndermesinler, beni öldürürler’. Yani biraz şey olduk yaa eğer imkân varsa ara hemen ahi yaa..

M: Tamam.

İ: Bi de söyle ahi sana zahmet bizi çok sıkıştırıylar. Ee konuşsunlar mecali varsa konuşsun yani desin çok sıkıştırmayın adamları.

M: Tamam.

İ: Sana zahmet bak geciktirme de yazık günah ya.

M: Şimdi hemen arıyom.

İ: Tamam inşallah.

M: Şey ee 3 bacı 4 erkek.

İ: Bu şu sınırda yakalandı Antep’te de Rus aile yakalandı. Artık kaç bacı kaç erkek var bilmiim. Sen Antep’dekilerde 4 kişi...

M: Dört dört sekiz mi?

İ: Hee.

M: Kaçı bayan, kaçı erkek

İ: İşte sınırdaki üç bayan, bir erkek. Artık ötekilerini bilmiyom, bir bayan bir erkek var ama gerilerini bilmiyom yani.

M: Burda 3 bayan bir erkek.. cinsiyet filan.

İ: Burdakilerini de bilmiyom yani cinsiyet filan.

Adres: Emniyet Özel Harekât Dairesi

Tapelerde, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı adresinde görünen B.S isimli kişi adına kayıtlı telefon ile IŞİD üyesi Mustafa Demir arasında geçen görüşme yer alıyor. Görüşmede “Hedef konumundaki Mustafa Demir ile gerçekleşen görüşme kaydına konu olan Ebu Muhammed isimli şahıs, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı Gölbaşı / Ankara adresli B. S. adına kayıtlı, ilgili operatör tarafından güncellenen 0 505 ... GSM numarasını kullanarak iletişim irtibatına geçmektedir” notu yer aldı. Söz konusu telefondan 2 Aralık 2014 günü yapılan görüşme şöyle:

Ebu Muhammed: He, bu Muhammed Iraki ile ilgili, Nuaybi’yle de görüşsen olur yani, bi şekilde onlardan birine ulaşmam lazım benim. Hani senlen bi haber göndermiştim ben, bugün aradığımda..

Mustafa Demir: Tamam.

E: Nuaybi’yle de görüşsen olur, Nuaybi’ne söyle, inşallah bizi görüştürsün, işte nasıl ayarlanıyorsa, orda durumu bir ayarlarsan eğer...

M: Sen direk. Nuaybi’yle mi görüşmek istiyorsun, kendisiyle mi görüşmek istiyorsun abi?

E: Kendisiyle görüşsem çok daha iyi olur ahi.

M: Tamam, ben mesaj göndermeye çalışırım inşallah, tamam mı.

E: Buradan bi isteğin var mı ahi, Cuma günü çıkacağım ben inşallah.

M: Eee yok abi şu an Allah razı olsun.

E: İnşallah ahi, aleykümselam, cezarullah.

M: Sen haber beklemeden mi çıkacaksın?

E: Ahi haber beklemeyelim, işim acil benim, bu

M: Tamam.

E: Ona göre düzenleme yapacam ben, ıı ne görüşebilirsem, olam olmazma eğer ıı, şeylen görüşecem, hacı ğanim var ya

M: Hıhı

E: İdari, onunla görüşecem, ya o ulaşsın, ya kendisine ulaşıyım, nasıl, bi şekilde ulaşmam lazım benim.

M: Anladım abim, hayır inşallah abi.

E: Eyvallah abi.

M: Mesaj atarım, ıı bana dönerlerse, inşallah Perşembe günü sen beni ara.

E: Tamam kardeşim.

M: Ben olumlu ve olumsuz bi haber veririm sana.

Vur emri: İndir affetme

Telefon görüşmelerinde sınırdaki geçişlerden “zekât” adı altında haraç alan IŞİD üyelerinin kendi kontrolleri dışında sınırda geçiş yapanları da öldürdükleri ortaya çıktı. Sınır emiri Mustafa Demir ile yabancı uyruklu Sulaiman Daood adına kayıtlı telefonla yapılan 23 Kasım 2014 tarihli görüşme şöyle:

Sulaiman Daood: Ahi Muhammed Ayid’i tanır mısın?

Mustafa Demir: Nereli bu.. esmer sakallı mı?

S: Sakallı evet evet.

M: Tanıyorum ahi.

S: Kimmiş bu?

M: Bizim ıı şer-i (ses anlaşılamadı) cezravi dayısının dayıları olması lazım bunların ben tanıyorum onu köyünü de biliyorum.

S: Tamam ahi biliyor musun devletten (IŞİD – İslam Devletini kastediyor) izinsiz ne yapıyor bu?

M: Ne yapıyor?

S: 200 dolara adamın birini şeye geçiriyor kaçakçılarla.

M: Ne yapıyor?

S: 200 dolar, adamın birini Türkiye’ye geçiriyor.

M: İndir gendini affetme.

S: Nasıl?

M: Elinde de biri varsa götür ahi bırakma.

S: Var var var ki aparırım ahi.

M: Tamam varsa götür ahi Allah’a emanet.

“Evi göstersin, yol alsın”

Mustafa Demir’in, ikametgâhı Gaziantep Şahinbey görünen Yusuf Oğur adına kayıtlı telefonu kullanan kişiyle yaptığı görüşmede de benzer bir infazın hazırlığının yapıldığı anlaşılıyor:

Yusuf Oğur: Ben akşam baktım bu arkadaşı da aradım, herhalde geç git yapmadılar bu arkadaşlar.

Mustafa Demir: He he Yusuf abi sana zahmet şeyi hızlandırabilir miyiz, senin bu arkadaş benim yanıma gelsin. İnşallah kendisine Allah’ın izninle kendisine hiçbir şey yapmayacam, yani korkmasın. Sadece senden ricam bu şoförü o 700 dolar yediği şoförü bana yolla, benimle beraber sadece evi göstersin, ondan sonra kendisi yol alsın.

Y: Tamam Allah razı olsun.

M: Çok ama çok acil olursa çok iyi olur. Hani bir iş ne kadar ekserse o kadar şeyi çıkar hani cılkı çıkar onun için hemen olursa çok güzel olur abi.

Y: İnşallah ahi...