Ankara'daki Gezi eyleminde 10 kişi gözaltına alındı

Ankara’da Gezi Parkı olaylarına destek vermek amacıyla Dikmen Caddesi'nde barikatlar kurarak, ateş yakan gruba polis müdahale etti.
Ankara’da Gezi Parkı olaylarına destek vermek amacıyla Dikmen Caddesi'nde barikatlar kurarak, ateş yakan gruba polis müdahale etti.
Polis dağılmaları yönündeki uyarılarına uymayanlara TOMA 'larla ve biber gazıyla müdahale edildi.
Polis ara sokaklara kaçan bazı göstericileri kovalamaya başladı. Uzun süren kovalamacalar sırasında 10 kişi gözaltına alındı.
Polis, Dikmen Caddesi ve çevresinde sabaha dek güvenlik önlemlerini sürdürdü.