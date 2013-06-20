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İzmir'de Gezi operasyonu: 14 gözaltı

Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylar kapsamında İzmir merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı

20 Haziran 2013 22:19

İzmir merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, kamu binaları, araçlar ve iş yerlerine zarar verdiği, yasa dışı gösteri yaptığı ve halkı galeyana getirdiği iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylar kapsamında İzmir merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, kamu binaları, araçlar ve iş yerlerine zarar verdiği, yasadışı gösteri yaptığı ve halkı galeyana getirdiği iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Taksim Gezi Parkı'ndaki protestoların başladığı günden bu yana yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kamera görüntüleri incelenerek bazı kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Terör örgütü MKP ve TKP/ML üyesi olduğu, kamu binaları ile araçlara ve iş yerlerine zarar verdiği, molotofkokteyli ile korsan gösteri yaptığı, halkı galeyana getirdiği iddia edilen kişilere yönelik İzmir, Ankara ve Tunceli'de 15 ayrı adrese operasyon düzenledi.

14 kişiyi gözaltına alan ekiplerin söz konusu adreslerde yaptığı aramada havai fişekler, çok miktarda bilye, sapan ve örgütsel doküman ele geçirildi.

 

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