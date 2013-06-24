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İzmir'de ikinci Gezi operasyonu

İzmir'de, Gezi Parkı direnişine destek veren ve Molotof kokteyli attığı, kamu binalarına zarar verdiği ve halkı kışkırttığı iddia edilen 12 kişi daha gözaltına alındı.

24 Haziran 2013 12:33

İzmir'de Gezi Parkı operasyonu sürüyor.  Kamu ve özel binalarına zarar verilip, molotofkokteylli saldırı düzenlenerek halkın kışkırtıldığı iddiasıyla 12 kişi daha gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki Gezi Parkı protestolarında bazı örgütler adına eylemde bulunup, kamu ve özel binalara zarar vererek, molotofkokteylli saldırı düzenleyip halkı kışkırttıkları ileri sürülen kişilere ikinci operasyonu düzenledi. Sabah saatlerindeki eş zamanlı baskınlarda, çeşitli terör örgütlerine üye oldukları ileri sürülen 12 kişi gözaltına alındı. 14 evde yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ele geçirildiği iddia edildi.

Geçen hafta gerçekleştirilen ilk operasyonda ise, gözaltına alınan 14 kişiden aralarında LYS sınavına giren S.Ö.’nün de bulunduğu 13 kişi tutuklanmış, 1’i serbest bırakılmıştı.

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