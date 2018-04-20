Ankara'daki 1 Mayıs'a pankart engeli; Kürtçe sloganların Türkçe karşılığı yazıldı, liste tekrar sunuldu

Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili izin krizi devam ediyor. Sendikalar, ilk başvuruda reddedilen Kürtçe sloganların karşısına parantez içinde Türkçe karşılıklarını yazarak yeni bir başvuru yaptı.

TIKLAYIN - İşte 1 Mayıs yürüyüşüne izin vermeyen Ankara Valiliği'nin 'sakıncalı' bulduğu sloganlar

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Ankara'daki 1 Mayıs kutlamaları geçen yıl Kolej Meydanı’nda gerçekleştirildi. Ancak mart ayında Kolej Meydanı eylem yapılacak alanlar arasından çıkarıldı. Bu nedenle başkentteki 1 Mayıs kutlamalarının Kolej Meydanı’nda yapılmasına izin verilmedi. 1 Mayıs tertip komitesinde DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yer alıyor. Toplantılardan bir-ikisine katılan Türk-İş, tertip komitesinde yok. Ancak Ankara’daki kutlamalara Türk-İş’e bağlı bazı sendikaların katılacağı öğrenildi.

Yürüyüş var, pankart yok

Kolej Meydanı kabul edilmeyince Tertip Komitesi Tandoğan Meydanı için başvuru yaptı. Başvuruya valilik tarafından izin verildi. 1 Mayıs günü Hipodrom’da toplanacak olan gruplar buradan Tandoğan Meydanı’na yürüyecek. Ancak taşınacak pankartlar ile atılacak sloganların büyük bir bölümüne Ankara Valiliği tarafından izin verilmedi.

Geçen yıl da arama noktasında bazı pankartların alana girişine polis tarafından izin verilmemiş, pankartlar toplanmıştı.

"Tecavüz’ kelimesi kullanılamaz"

Tertip Komitesi’nde yer alan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, “İçerisinde AKP geçen sloganlara, pankartlara itiraz ediliyor. AKP’yi eleştiren, AKP’nin politikalarına tepki gösteren slogan ve pankartlar kabul edilmiyor. ‘İş cinayetlerine” tepki gösteren pankartlara, içerisinde ‘tecavüz’, ‘isyan’ geçen pankartlarda güçlük çıkarıldı. Ancak görüşüyoruz. ‘Tecavüze karşı isyan’. Buna bile itiraz ediliyor. Bu pankarta neden karşı çıkılıyor?” dedi.

Görgün, sloganların bir kısmının yeniden düzenlendiğini, bir bölümünde ise ısrar ettiklerini söyledi. Valiliğe düzenlenmiş haliyle yeniden başvuru yaptıklarını belirten Görgün, “Ancak ‘iş cinayetlerinin hesabını soracağız’ gibi kaldırılması istenilen pankartları kaldırmayacağız” ifadesini kullandı.

DİSK’e bağlı Dev Maden-Sen’den alınan bilgiye göre, valilik, Kürtçe sloganların “anlaşılamadığına” dikkat çekerek çıkarılmasını istemişti. Vaililik, başvuruda yer alan “temel sloganlar” bölümündeki bazı slogan ve afişlerin “anlamının anlaşılmadığını” öne sürdü. Sakıncalı bulunan sloganlar içinde Kürtçe olanların hepsi yasaklandı. “Yaşasın 1 Mayıs” anlamına gelen “Biji Yek Gulan”, “İş, barış özgürlük” anlamına gelen “Ked, asiti, azadi”, “Yaşasın halkların kardeşliği” anlamana gelen “Biji bretiya gelen”, “Kadın, yaşam, özgürlük” anlamına gelen “Jin, jiyanj, azadi” sloganları yasaklandı.

Türkçe açıklama

Yeni başvuruda Kürtçe sloganların karşısına parantez içinde Türkçe karşılıkları da yazıldı. Valilik siyasi partileri hedef alan slogan ve pankartların da olmamasını istedi. Tertip Komitesi de yeni başvurusunda parti ismi yerine “hükümet”, “iktidar” ifadelerine yer verdi. Valilikten “işçi katilleri yargılansın” sloganına da itiraz geldi. Teptip Komitesi, “iş cinayetlerinde” sorumluların kasten adam öldürmekten yargılandıklarına dikkat çekerek, “bunu mu yazmayacağız, bu mudur suç” diyerek yeni başvurusuna da pankart ve sloganı aynen koydu.

“Taşerona hayır” sloganı yeni listede de var

Çıkarılması istenilen “Taşerona hayır” pankart ve sloganı da yeni başvuruda aynen yer aldı. Valiliğin çıkarılmasını istediği ancak Tertip Komitesi’nin ısrar ederek, başvuruya aynen koyduğu slogan ve pankartlardan bazıları şöyle:

“İşçi, memur, gençlik alanlarda birleştik. Nükleere hayır. İktidar politikalarına, iş cinayetlerine hayır. İş cinayetlerinin sorumluları yargılansın. İşçi katilleri yargılansın.”