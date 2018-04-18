İşte 1 Mayıs yürüyüşüne izin vermeyen Ankara Valiliği'nin 'sakıncalı' bulduğu sloganlar

Ankara Valiliği, sendika ve meslek odalarının 1 Mayıs’ta gerçekleştirmeyi planladığı yürüyüşe izin vermedi. Valilik, yürüyüşe izin verildiği takdirde sendika ve odaların kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunacaklarını savundu. Sendika ve meslek odalarının kendilerine ilettiği evrakları inceleyen Ankara Valiliği, bildirilen sloganlar arasında kamu barışını bozabilecek nitelikle sloganlar olduğunu ileri sürdü.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Ankara Valiliği, Ankara Tabip Odası, TMMOB, DİSK, Genel İş Sendikası, Eğitim Sen ve Türk İş’in 1 Mayıs’ta Kızılay’dan Tandoğan Meydanı’na gerçekleştirmek istediği yürüyüşe izin vermedi. Yürüyüşün düzenleme komitesi üyeleri arasında bulunan Türk İş temsilcisi Halil İbrahim Alpoğlu’nun komiteden imzasını çekmesini gerekçe gösteren Valilik, öte yandan, “Bildirilen sloganlar ile ‘İşçiler, Emekçiler, Kadınlar… Tüm Halkımız’ başlıklı metinde ve ‘Basın Metni’ başlıklı bildiride mevzuata aykırılık görülmüştür” dedi. Ankara Valiliği, düzenleme kurulunda yer alan katılımcı kuruluşların, yürüyüşe izin verildiği takdirde kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunacaklarını savundu.

“Operasyonları aşağılayacak nitelikte…”

Sendika ve meslek odalarının kendilerine ilettiği evrakları inceleyen Ankara Valiliği, bildirilen sloganlar arasında kamu barışını bozabilecek nitelikle sloganlar olduğunu ileri sürdü. Yürüyüşte atılacak sloganların devletin kurum ve organları ile siyasi partileri hedef alacağının iddia edildiği “ret” yazısında, “Sunulan evraklar incelendiğinde, Devletimiz tarafından yapılan askeri operasyonları aşağılayıcı nitelikte slogan ve afişlerin bulunduğu tespit edilmiştir” denildi.

“Afişlerin anlamı anlaşılmıyor”

Ankara Valiliği, bildirim metninde yer alan bazı slogan ve afişlerin ise “anlamının anlaşılmadığı” savundu. 1 Mayıs’la ilgili olmayan pankart, afiş, levha ve broşürlerin yürüyüşte kullanılacağını ileri süren ve Ankara Valisi Erkan Topaca imzasını taşıyan ret yazısında şunlar kaydedildi:

“Belirtilen nedenlerle, bahse konu toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili olarak verilen bildirimdeki hususların tekrar gözden geçirilmesi ve düzenleme kurulu üyelerinden birisinin ayrılması dolayısıyla düzenleme kurulu ve bildirimin yenilenmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.”

Ankara Valiliği'nin sakıncalı bulduğu sloganlar şöyle: