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Ankara’da yakalanan canlı bombalar Meclis'i hedef almış!

Militanlar, yılbaşı öncesi Başkent'te eylem hazırlığındaydı

05 Ocak 2016 09:39

Başkent Ankara’da eylem hazırlığındayken yakalanan IŞİD üyesi iki canlı bomba Adnan Yıldırım ve Musa Canöz’ün Ankara Adliyesi, Emniyet ve TBMM’ye kadar birçok kamu kurumları etrafında keşif yaptıkları ortaya çıktı. 

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre tutuklanan Canöz, sorgusunda, “20 gün boyunca Rakka’da bomba yapımı konusunda eğitildim. Ankara’ya döndüğümde intihar yeleğini kendim hazırladım. Çünkü bizim amacımız PKK’ye darbe vurmaktı. Bu sırada Suriye’den kamu kurumlarına yönelik eylem yapma talimatı gelince, durumu sorgulamaya başladık” dedi.

Şüphelilerin ifadelerine göre olaylar şöyle gelişti: Canöz ile Yıldırım, Suriye’de IŞİD tarafından bomba eğitimi aldıkları sırada tanıştı. Her iki şüphelinin ortak hedefi de PKK’ydi. 20 gün boyunca bomba yapımı konusunda eğitilen ikili daha sonra Türkiye’ye gönderildi. Canöz, kiraladıkları evde 2.5 ay boyunca eğitimini aldıkları bombayı hazırlayarak, intihar yeleği dikti, bombanın etkisini artırmak amacıyla demir çubukları kesti, demir bilyeleri koydu ve boş bir zeytinyağı kutusunun içine de patlayıcı amonyum nitratı yerleştirdi. Yıldırım ise aynı eylem sırasında Canöz’ün hazırladığı içerisi patlayıcı ile dolu çantayı eylem yapacakları yere bırakan kişi olacaktı. İki eylemci, ortak hedefleri uyarınca Kızılay’da barlarda keşif yaptı. Keşifler devam ederken Suriye’deki IŞİD Komutanı Ebu Enes’ten kamu kurumlarına yönelik eylem yapma talimatı geldi.

 

İki eylemci, “Ebu Enes’in, Ankara Adliyesi, Emniyet ve Meclis’e kadar olan kamu kurumlarına yönelik eylem talimatını sorgulamaya başladık ve eylemden vazgeçtik. Bombayı imha edecek yer ararken de yakalandık” dedi. Soruşturma kaynakları, şüphelilerin suçtan kurtulmak için bu şekilde ifade verdiğini, en rahat eylem yeri olarak Caferilere ait olan camiyi hedef seçtiklerini bildirdi.

 

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