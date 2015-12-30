Ankara’da IŞİD üyesi iki canlı bomba yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yılbaşı gecesi Ankara'da eylem yapmayı planlayan iki canlı bombanın yakalandığını bildirdi.

İsimlerinin M.C ile A.Y. olduğu öğrenilen iki erkek şüphelinin IŞİD üyesi olduğu tespit edildi.

Hürriyet'in haberine göre başsavcılık ve emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yılbaşı gecesi Kızılay'da alışveriş merkezi ve barlar sokağı olmak üzere kutlama yapacak iki ayrı noktada canlı bomba eylemi yapma hazırlığında oldukları tespit edilen iki kişi gözaltına alındı.

İsimlerinin M.C ile A.Y. olduğu öğrenilen iki erkek şüphelinin IŞİD üyesi olduğu tespit edildi.

Ankara polisinin Yakup Abdal mahallesinde düzenlediği operasyonda, şüphelilerle birlikte canlı bomba yelekleri ve bu yeleklerin içerisinde patlamaya hazır, çelik bilye ve çubuklarla güçlendirilmiş bomba düzenekleri ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan iki kişi, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin, 10 Ekim'de Ankara Gar'ı önündeki eylemde kullanılan patlayıcılardan daha geniş bir alana etki edebilecek bir düzenek hazırladıkları ve amaçlarının çok daha kişiye zarar vermek olduğu tespit edildi.