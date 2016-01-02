Ankara’da yakalanan IŞİD üyesi iki canlı bomba tutuklandı

Ankara'da eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü IŞİD mensubu iki canlı bomba adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şubesi ekiplerince yılbaşında eylem yapacaklarına yönelik istihbarat üzerine 3 gün önce Mamak Yakupabdal Mahallesi'nde kiraladıkları eve düzenlenen operasyonda yakalanan M.C. ve A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.