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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ankara'da ulaşım 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

Ankara'da ücretsiz toplu taşıma uygulaması darbe girişiminden bir gün sonra başlamıştı

25 Temmuz 2016 16:30

Darbe girişimiyle birlikte başlatılan ücretsiz ulaşım uygulaması Ankara'da 31 Temmuz Pazar gününe kadar uzatıldı. 

Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, metro, Ankaray ve EGO otobüslerinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan ücretsiz ulaşım uygulamasının, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in talimatıyla 31 Temmuz Pazar gecesine kadar uzattıklarını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce alınan kararla 16 Temmuz'dan bu yana belediye otobüsleri, Metro ve Ankaray vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor.

 

"İkinci emre kadar meydanlardayız"

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "İkinci bir emre kadar meydanlardan çekilmiyoruz" sözleriyle yeni darbe girişimi tehdinin geçmediğini vurgulayarak halkı meydanlara davet etmeye devam etmişti. 

 

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