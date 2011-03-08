-ANKARA'DA TATİL BEKLENTİSİ ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Ankara'da tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okul servis araçlarının, bazı semtlere normal saatinden 1 saat gecikmeli gelmesi öğrenci-veli ve okul yönetiminde sıkıntıya yol açtı. Ankara Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, bugün servislerin ulaşımında büyük sıkıntı yaşadıklarını belirterek, 5-6 tane maddi hasarlı kazanın meydana geldiğini söyledi. Sabahtan bu yana ana arterlerde ulaşım sıkıntısı oluşmadığını ancak ara sokaklarda hiçbir çalışma yapılmadığını için araçların güçlükle girdiğini bildiren Elmadağlı, ''Ancak bizler öğrencileri evinin önünden aldığımız için ara sokaklarda sorun yaşıyoruz. 1 saatin üzerinde gecikmeler oldu. Çocuklar karın altında beklediler. Veliler bizi arayarak okulların tatil edilip edilmediğini sorup durdular. Hem öğrenci, hem veli, hem de okul yönetimleri bu durumdan dolayı mağdur oldular'' diye konuştu. En çok problemin Çankaya-Yıldız, Dikmen-Sokullu, İncek-Elvankent, Keçiören-Senatoryum, Akdere semtinde meydana geldiğini bildiren Elmadağlı, ''Bugün servislerin ulaşımında büyük sıkıntı yaşadık. 5-6 adet maddi hasarlı kaza meydana geldi. Veliler tedirgin olduğu için okulların tatil edilmesini istiyor. Bu doğrultuda valilikle görüşmede bulunduk'' dedi. Okullarda eğitim ve öğretime ara verilmesi yönünde Ankara Valiliği'nden taleplerinin olduğunu ifade eden Elmadağlı, yetkililerin kendilerine 'veliler isterse çocuklarını okula göndermeyebilir. İzinli sayılırlar' şeklinde görüş bildirdiklerini söyledi. 2-3 özel kolejin inisiyatif kullanarak eğitim-öğretime kar tatili kararı aldıklarını belirten Elmadağlı, Ankara'da okul servisi yapan 5 bin 500 adet araçlarının bulunduğunu sözlerine ekledi. -VELİLERİN SIKINTISI- Veliler ise olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil edilmesinin yerinde bir karar olacağını ifade ederek, ''Dün geceden bu yana kar yağışı etkili. Ancak Ankara Valiliği tarafından tatil kararı alınmadığı için, çocuklarımız duraklarda servis çilesi yaşadı. Valiliğin dün akşam saatlerinde eğitim ve öğretime kar tatili kararı alması yerinde bir karar olurdu. Ancak yapılmadı. Bu nedenle sabah saatlerinden itibaren çocuklarımız saatlerce servislerin karın altında servislerin gelmesi beklerken, servis şoförleri de ara sokaklarda karın ulaşımı engelleyen tablosuyla karşı karşıya kaldılar. Yetkililerin olumsuz hava koşullarını gözönüne alarak yerinde kararlar almasını bekliyoruz'' görüşünü dile getirdi. İmkanı olan velilerin bir kısmı ise uzun süre servis beklemek zorunda kalan çocuğunu özel aracıyla okula götürdüğünü belirterek, bu tür durumlarda ilgili makamların yaşanacak olumsuzluğu gözönüne alarak tatil kararı alması gerektiği görüşünü savundu.