Ankara'da sürpriz Önder Sav-Şevket Kazan görüşmesi

T24- Ankara'da dün gerçekleşen bir görüşme siyasi kulislerde yankı buldu. Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre hazırlıkları sürdüren Necmettin Erbakan'a yakın isimlerden Şevket Kazan,CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile biraraya geldi. Önder Sav, içerik için Şevket Kazan'ı işaret etti. Kazan da CNN TÜRK'e "kongre süreci konusunda fikir teatisi yaptık" dedi, olağanüstü kongre için toplanan imzaları pazartesi günü genel merkeze vereceklerini açıkladı.Tam da SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un Necmettin Erbakan'ın evine gittiği saatlerde, bir başka isim de CHP Genel Merkezi'ndeydi.





Erbakan'a yakınlığı ile bilinen SP'de olağanüstü kongre için imza toplanmasına öncülük eden bir isim Şevket Kazan, Önder Sav'ın odasındaydı.





Sav "görüştük" dedi ama içerik vermedi.





İçerik için adres olarak Şevket Kazan'ı gösterdi. Kazan, CNN TÜRK'e konuştu: "Arkadaşız, dertleştik. Yardım, görüş alınabilir. Fikir teatisi yaptık."





Kastettiği o yardım ve görüşün de kongre süreci ile ilgili olduğunu gizlemedi. Hatta Erbakan-Kurtulmuş görüşmesinin tabloyu değiştirmediğini de olağanüstü kongre girişiminde geri adım atılmayacak diyerek açıkladı.





Kazan, geçmişte de olağanüstü kongreler yaşandığını vurguladı, "kongrede Kurtulmuş'un aldığı oy oranı seçime giderken, tartışmalı görüntüdür. Sona ermesi lazım. Amacımız teşkilatın yarasının sarılmasıdır. Genel seçime yeni bir liste ile gidilmeli" diye konuştu.



