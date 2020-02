Ankara'da şarbon karantinası

Gökhan CEYLAN- Birol KARAKILIÇ/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ET ve Süt Kurumu’nun (ESK) kurbanlık hayvan olarak getirerek Gölbaşı ilçesinin bir mahallesine yakın bölgedeki özel çiftliğe yediemin olarak bıraktığı yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvandan 50’si telef oldu. Yapılan incelemenin ardından \'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır\' yazılı levha asılan çiftlik ve olduğu bölge, karantinaya alındı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Günalan ve Ahiboz mahalleleri yakınlarındaki çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar, geçen günlerde telef olmaya başladı. Çiftlikte araştırma yapan Gölbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, telef olan yaklaşık 50 büyükbaş hayvandan örnek alarak incelemeye gönderdi. İncelemenin ardından çiftlik ve çevresi, şarbon hastalığı şüphesiyle karantinaya alındı. Çiftliğin girişine ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, \'Bu mahallede şarbon hastalığı vardır\' yazılı levha asıldı. Maske ile çiftlik bölgesinde çalışan görevliler de hastalık olduğunu belirterek olay yerine gelen basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırdı.

BREZİLYA\'DAN GETİRİLMİŞ

Et ve Süt Kurumu\'na ait olduğu belirtilen yaklaşık 4 bin büyükbaş hayvanın Brezilya\'dan kurbanlık olarak Türkiye\'ye getirildiği ve Gölbaşı’ndaki bir özel çiftliğe kira ödeyerek yediemine bıraktığı öğrenildi.

Olayla ilgili Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, kendisinin konuyla ilgili açıklama yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Et ve Süt Kurumu yetkilileri de olayla ilgili bilgi vermekten kaçındı.

