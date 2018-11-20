Ankara'da rehine krizi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde oturan Murat T., eski eşi Tülay T.’yi pompalı tüfekle rehin aldı. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edilirken polis tarafından ikna edilen Murat T., gözaltına alındı.

Yenimahalle’de oturan Murat T., tartıştığı eski eşi Tülay T.’yi oturduğu binanın giriş katında pompalı tüfekle rehin aldı. Apartmanda yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bir süre Murat T. ile konuşup ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine olay yerine özel harekat ekipleri gönderildi.

Bina önündeki Sivas Caddesi ise çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Daha sonra binaya giren polisler, yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından Murat T.’yi gözaltına aldı. Murat T. ve eski eşi Tülay T. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.