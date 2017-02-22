Ankara'da Ostim Teknik Üniversitesi kuruluyor

Ankara'da "Ostim Teknik Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kuruluyor. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun gündeminde bulunan yeni üniversite kurulmasına ilişkin tasarı, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapıyor.

Ostim-Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma, Geliştirme, Eğitim, Kalkınma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulacak üniversite, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ile Mimarlık ve Tasarım fakülteleri, Meslek Yüksekokulu, Sosyal ve Fen Bilimleri enstitülerinden oluşacak.

Tasarının gerekçesinde, Türkiye'de üniversite çağında olan genç nüfusun yükseköğretime yoğun talepte bulunduğuna işaret edildi.

Gerekçede, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin açık öğretim, uzaktan öğretim ve diğer yükseköğretim kurumları hariç önlisans, lisans, ikinci öğretim, lisansüstü programlarında eğitim gören toplam 6 milyon 784 bin 815 öğrencinin 552 bin 120'sinin vakıf üniversitelerinde eğitim-öğretim gördüğü bildirildi.

Vakıflar tarafından kendi imkanlarıyla, kazanç amacı gütmeden, kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversitelerinin, Türk yükseköğretiminin vazgeçilmez bir parçası ve önemli bir bölümünü oluşturduğu belirtildi.

Bu kapsamda kurulacak yeni vakıf yükseköğretim kurumunun, Türkiye'nin genç nüfusunun yükseköğretim talebini karşılamasına katkı sağlayacağı ifade edildi.