Ankara'da okullara bugün de kar tatili; öğrenciler karnelerini nasıl alacak?

Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar bugün de tatil edildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'daki yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler için trafikteki buzlanmadan dolayı yaşanabilecek muhtemel riskleri önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi, özel, temel ve ortaöğretim kurumları bir gün daha tatil edildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve süt izni hakkından faydalanan kadın personel ile ilgili de, personel, gaziler, vazife ve harp malüllüğü bulunanlar da bugün itibariyle idari izinli sayılacak

Öğrenciler nasıl karne alacak?

Bugün karne alması gereken öğrencilerin, eğitim öğretim döneminin tatil ilan edilmesi nedeniyle, karnelerini hafta içinde okullarından ya da e-okul üzerinden görüp, çıktısını alabileceği kaydedildi.