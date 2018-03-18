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Yaşam

Ankara'da lunaparkta gondolun kolu koptu

Olayda yaralanma ya da can kaybı olmadığı bildirildi

18 Mart 2018 11:39

Ankara'da lunaparkta üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun kollarından biri koptu. Olayda yaralanma ya da can kaybı olmadığı bildirildi. 

Olay, saat 16.00 sıralarında Altındağ ilçesinde bulunan Gençlik Parkı içerisindeki lunaparkta meydana geldi. Üzerinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu gondolun demir kollarından biri bağlantı yerinden koptu. Kopma sonrası gondol, dengesi bozularak ana bağlantı demirine çarparak durdu.

Olayda can  kaybı ve yaralanan olmazken, korku ve panik yaşandı. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerine inceleme başlatıldı. Gondolun arka kısmının çarpma sonrası zarar gördüğü görüldü.

 

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