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Yaşam

ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ANKARA (A.A)

07 Mart 2011 11:40

-ANKARA'DA KAR YAĞIŞI ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Ankara'da bugün başlayan kar yağışının, aralıklarla cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, başkentte bugün sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, çarşamba ve perşembe günü de devam edecek. Şehirde, bugün en yüksek sıcaklık 5 derece, en düşük sıcaklık ise -1 derece olacak. Yarın ise en yüksek sıcaklık 1 dereceye kadar düşecek. Önümüzdeki 3 gün boyunca gündüz 1-2 derece olacak hava sıcaklıkları, gece ise -2,-3 dereceye kadar inecek. Cuma gününden itibaren Ankara'da hava sıcaklıklarında hafif artış bekleniyor. Yetkililer, gece meydana gelecek don ve buzlanma olaylarına karşı uyarıda bulundu. Kar yağışı, ulaşımda da zaman zaman aksamalara ve kazalara neden oluyor. Ankara Emniyet Müdürlğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışının başladığı sabah saatlerinden itibaren Ankara'da maddi hasarlı trafik kazalarında artış oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin ise ulaşımda meydana gelecek aksamaları gidermek için hazır bekletildiği kaydedildi.

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