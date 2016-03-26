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Yaşam

Ankara’da her AVM’ye 5 polis

Başken'te 66 hassas noktada güvenlik ekibi görevlendirildi

26 Mart 2016 13:32

“Yeni güvenlik konsepti” çerçevesinde Başkent’te 66 hassas noktada sabit motorize ekip görevlendirildi. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve güzergâhlar motorize ekip ve yaya devriye olarak görev yapan polislere zimmetlendi. Merkezdeki 34 AVM’de yaya polis devriyesi oluşturuldu, her AVM’de 5 polis görevlendirildi. 

Van Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan’ın Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne atanmasının ardından yapılan planlamada, önleyici polislik hizmetine ağırlık verildi.

Meydan gazetesinde yer alan habere göre, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Kızılay bölgesi, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ), gar, metro ve Ankaray hatları ile alışveriş merkezlerinde (AVM) polisin daha görünür kılınması ve terörist grupların Ankara’yı hedef alan eylemlerine karşı güçlü bir caydırıcılık sağlanması amacıyla, 66 hassas noktada ekip görevlendirildi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve güzergâhlar ise motorize ekip ve yaya devriye olarak görevlendirilen personele zimmetlendi. Merkezdeki 34 AVM’de yaya polis devriyesi oluşturuldu, her AVM’de 5 polis görevlendirildi. 

Yoğunluk yaşanan bulvar, cadde ve kamu binalarının bulunduğu bölgelerde, devlet büyüklerinin bulundukları noktalarda ve geçiş güzergâhlarında 24 saat esasına göre şüpheli araç ve kişi uygulaması yapılacak.

Mobil Plaka Tanıma Sistemli (MPTS) araçlarla çalıntı ve ikiz plakalı araçların yakalanmasına dönük ring halinde görev yapan ekipler de oluşturuldu.

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