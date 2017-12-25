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Ankara'da Gökçek ekibine yönelik tasfiye devam ediyor

ANFA Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Orhan Kaya getirildi

25 Aralık 2017 20:04

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Melih Gökçek dönemi bürokratlarının ardından belediyeye bağlı şirketlerin yöneticileri  de görevlerden alınmaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyeye bağlı en büyük şirketlerinden biri olan ANFA Müdürü Ramazan Arslan’ın yerine Orhan Kaya’yı getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine istifa eden Melih Gökçek'in ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Tuna, belediyedeki bürokratların ardından belediyeye bağlı şirketlerde de değişim yapmaya başladı. Tuna’nın ilk değişikliği Büyükşehir'e bağlı en büyük şirken olan ANFA'da oldu. Tuna, ANFA Anonim Şirketi Genel Müdürü Ramazan Arslan’ı görevden alarak yerine Orhan Kaya'yı getirdi.

AK Parti Altındağ İlçe Kurucu Başkanlığı yapan Orhan Kaya, geçmişte Sincan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde de Meclis üyesi olarak yer almıştı.

 

Eski genel müdür helallik istedi

 

Şirketin eski Genel Müdürü Ramazan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün itibariyle  ANFA AŞ’de sürdürdüğüm görevlerimi Orhan Kaya abimize devretmiş bulunmaktayım. Rabbim yeni görevinde başarılar nasip etsin. Ayrıca Tüm mesai arkadaşlarımdan bana haklarını helal etmelerini istiyorum. Benim de varsa bi hakkım helal olsun” ifadelerini kullandı.

Arsan, 22 Aralık'ta ise Twitter'dan "Herşeyde vardır bir hayır mutlaka. hayır olsun inşallah" paylaşımında bulunmuş.

Ramaza Arslan (solda) ve Orhan Kaya

Hafriyat ve güvenlik Anfa'da

 

Hürriyet'ten Murat Yılmaz'ın haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 14 Temmuz 2014 tarihinde Ankara’daki Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama ve Geri Kazanım Sahaları ile ilgili işletme hakkı ANFA’ya devredildi. ANFA, hafriyat sahalarının yanı sıra Büyükşehir’e bağlı rekreasyon alanları ve parkların da işletmesini  yürütüyor. Şirketin bir diğer iştiraki olan ANFA Güvenlik bünyesinde de çok sayıda güvenlik personeli bulunuyor


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