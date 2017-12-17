Ali Haydar Hakverdi'den Melih Gökçek'e: Biz yargılanmaktan korkmayız ama seni de yargılatacağız

CHP milletvekili Ali Haydar Hakverdi, kendisi hakkında dava açacağını söyleyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e cevap verdi. Hakverdi. "Biz yargılanmaktan korkmayız ama seni de bağımsız bir yargıda mutlaka bir gün yargılatacağız, haberin olsun" dedi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, CHP’li Haydar Hakverdi ile Melih Gökçek arasındaki arsa tartışması devam ediyor. Hakverdi, Gökçek’in kendisiyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, çarşamba günü Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Etlik’te, 19 futbol sahası büyüklüğünde bir arsanın düşük bedelle Söğüt İnşaat’a satıldığı söylemişti. Firmanın, arsayı kurucuları arasında hakim, savcı ve bürokratların bulunduğu bir kooperatife tescil ettirdiğini öne sürmüştü. Dün akşam Twitter hesabından açıklama yapan Melih Gökçek ise, Hakverdi’nin iddialarının doğru olmadığı savunmuş ve mahkemeye başvuracağını belirtmişti.

Ali Haydar Hakverdi de Twitter hesabından yayınladığı videoyla, Gökçek’in açıklamalarına yanıt verdi.

Gökçek’in gerçek olmayan bilgiler paylaştığını savunan Hakverdi, “Melih Gökçek, kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Yaptığım basın toplantısının ardından uyku uyuyamayacağından emindim. Dün gece de geçmişsin Twitter’ın başına, gerçek olmayan bilgiler paylaşmışsın” dedi.

“İhaleyi kazanacağını nereden biliyordun’”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin son yıllardaki ihalelerinin büyük bölümünün Söğüt İnşaat’a verildiğini söyleyen Hakverdi, “19 stadyum büyüklüğündeki araziyi, Söğüt İnşaat’a ihale etmişsin. Ama bir yandan da diyorsun ki, belediyenin bu dolmuşçu Mustafa’ya (Mustafa Akan) borcu vardı, borcuna karşılık aldı. İhaleye girdi diyorsun, ihaleyi dolmuşçu Mustafa’nın kazanacağını nereden biliyordun?” ifadelerini kullandı.

“Peki beni kim yargılayacak?”

Gökçek’in mahkeme başvuracağı açıklamasına da değinen Hakverdi, “Bir de demişsin ki, ‘Ali Haydar Hakverdi yargılanacaksın, mahkemede ağlayacaksın.’ Peki beni kim yargılayacak? Arsa verdiğin hakim ve savcılar mı yargılayacak? Bizi Pensilvanya’da salya sümük ağlayan ve parsel parsel verdiğin hocanla karıştırmışsın. Biz yargılanmaktan korkmayız ama seni de bağımsız bir yargıda mutlaka bir gün yargılatacağız, haberin olsun” diye konuştu.

Ne olmuştu?

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, çarşamba günü Meclis’te basın toplantısı düzenlemişti. Hakverdi, Etlik’te yapılan şehir hastanesi ve iki alışveriş merkezinin arasındaki, c141 bin 966 metrekarelik arsanın, son 8 yılda 4 imar değişikliğine uğradığını söylemişti.

Hakverdi, gerçek değerinin 2.5 milyar lira olduğunu belirttiği arsanın, 15 Haziran 2017’de, 430 milyon lira karşılığında Söğüt İnşaat ve ANFA’ya satıldığını ifade etmişti. Hakverdi, Söğüt İnşaat’ın daha sonra belediyeye başvurarak, arsanın tescilini, kurucuları arasında hakim ve savcıların da bulunduğu, S.S. Yenişehir Ankara Konut Yapı Kooperatifi’ne istediğini belirtmişti.

Firmanın kooperatifle kat karşılığını sözleşme yaptığını dile getiren Hakverdi, “Buraya 2 bin 500 konut yapılacak ve değeri en az 1 milyon TL olacak” demişti.

Melih Gökçek ise dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hakverdi’nin açıkladığı rakamların yanlış olduğu savunmuştu. Hakverdi hakkında dava açacağını açıklayan Gökçek; Söğüt İnşaat, ANFA ile yargıçlar ve bürokratların da mahkemeye başvuracaklarını belirtmişti.