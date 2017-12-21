14 yıldır Gökçek'in yanındaydı, görevinden ayrıldı

23 yıldır yürüttüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine ayrılan Melih Gökçek'in, 14 yıllık basın müşaviri Avni Kavlak da istifa etti.

Sözcü'nün haberine göre Gökçek'in halefi Mustafa Tuna, bu göreve Sincan Belediyesi Basın Danışmanı Adnan Yuva’yı getirdi.

Kavlak veda mesajı yayınlayıp, ”Zaman su gibi akıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde artık yeni bir yönetim var” dedi.

Kavlak veda mesajında Ankaralılardan helallik de istedi ve ”Çalışmalarımızı, profesyonel gazetecilik anlayışı çerçevesinde, tatil günü, bayram demeden, gece-gündüz sürdürmeye çalıştık. Büyükşehir Ankara bültenini 663 sayı aralıksız çıkarttık. Bilindiği gibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde artık yeni bir yönetim var. Bu nedenle ekibimizle birlikte 14 yıldan bu yana aralıksız sürdürdüğümüz Basın Merkezi çalışması, sona erdi. Bu süre içinde eğer bilmeden üzdüğümüz, kırdığımız arkadaşlarımız, dostlarımız varsa bağışlasın, haklarını helal etsinler” dedi.