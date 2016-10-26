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Kültür-Sanat

Ankara’da Engelsiz Filmler Festivali başlıyor

Engelsiz Film Gösterimleri ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak

26 Ekim 2016 23:00

Ankara Engelsiz Filmler Festivali, her ay bir filmi göremeyen ve duyamayan sinemaseverlerle buluşturuyor. Serinin ilk filmi Antalya, Malatya, Moskova, Tiflis gibi festivallerden ödüllerle dönen Zerre'nin gösterimi olacak.

Ankara Engelsiz Filmler Festivali, her ay bir filmi göremeyen ve duyamayan sinemaseverlerle buluşturuyor.

Engelsiz Film Gösterimleri kapsamında tüm filmlerini göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse işaret dili ve ayrıntılı altyazı eşliğinde gösteriyor.

Serinin ilk filmi Antalya, Malatya, Moskova, Tiflis gibi festivallerden ödüllerle dönen Zerre’nin gösterimi olacak. Gösterim 27 Ekim Perşembe günü saat 19:30’da SALT Ulus’ta gerçekleşecek.

Engelsiz Film Gösterimleri ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Ankara Engelsiz Filmler Festivali, 2013’ten beri devam ediyor ve gösterimlerini görme, işitme ve ortopedik engelli seyircilerin erişimine uygun olarak sunuyor.

Festival ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

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