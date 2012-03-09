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Yaşam

Ankara'da eğitim uçağı düştü

Pilot ve yardımcısı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı...

09 Mart 2012 20:00

 

T24 - Ankara'da tek motorlu uçak, havalimanına 3 mil kala motorunun durması sonucu düştü. Kazada pilot ve yardımcısı yaralandı.
 
Ankara'nın Akyurt ilçesinde pilot Alperen Aydın ve yardımcısı Yalçın Ünal'ın bulunduğu Cesna 172 tipli tek motorlu uçak, Esenboğa Havalimanı'na üç mil kala motorunun durması sonucu tarlaya düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. 
 
Ters devrilen uçaktan kendi imkanlarıyla çıkan pilot ve yardımcısı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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