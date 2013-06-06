Ankara'da DİSK ve KESK eylemine polis müdahale etti, gözaltılar var

Ankara'da, Taksim Gezi Parkı'ndaki eyleme destek vermek amacıyla Kızılay Meydanı'nda bulunan göstericilere polis biber gazı ve tazyikli suyla eylemcilere müdahalede bulundu.

Ankara'da öğle saatlerinde KESK ve DİSK'in iş bırakma eylemi çerçevesinde Kızılay Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingin ardından meydanı boşaltmayan gruplara çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale üzerine kalabalık, Sıhhıye, Ziya Gökalp Caddesi ve GMK Bulvarı'na doğru çekildi. Atatürk Bulvarı'nda da gruplara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Olaylar sırasında yaralanan göstericiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2'si gazeteci 9 gözaltı

Olayların ardından 9 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken gözaltında bulunanlar arasında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Mustafa Kaya ve kameraman Serkan Bayraktar'ın da olduğu öğrenildi.

Polisten anons: Her şey sizin için!

Bu arada Kızılay Meydanı'nda yapılan müdahalenin ardından bir polis yetkilisi ses yayın aracından orada bulunan vatandaşlara, ‘Güvenlik güçleri adına hitap ediyorum. Sevgili vatandaşlarımız, buradaki kanunsuz eylem müdahalemiz ile sonlandırılmış olup, Kızılay Meydanı araç ve yaya trafiğine açılmıştır. Normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Herşey sizin için’ şeklinde anonsu dikkat çekti.

Önce Kandil simidi sonra gaz

Müdahale öncesi ise bazı eylemciler polislere Miraç Kandili nedeniyle kandil simidi dağıttı. Polisler buna karşılık ise kendilerine verilen kumanyaları simit dağıtan eylemcilere ikram etti.

Ankara'daki KESK mitingi polis müdahalesiyle bitti

BBC Türkçe servisi Ankara'daki KESK ve DİSK eylemlerini şöyle verdi:

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) Ankara'da öğle saatlerinde başlattığı miting, akşam saatlerinde polis müdahalesiyle son buldu.

Ankara Valiliği, normalde toplantı ve yürüyüşlere kapalı olan Kızılay Meydanı'ndaki gösteriye saat 18:00'e kadar izin verdi.

Polis, saat 17:35'ten itibaren yapılmaya başlanan anonsların ardından, göstericilere saat 19:05'te toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA'larla ve coplarla müdahale etti.

Bu sırada, öğlenleyin sayıları 10 bine kadar çıkan göstericilerin sayısı düşmeye başlamıştı.

Aralarında KESK ve DİSK'e bağlı sendikaların, meslek odalarının ve sol grupların üyeleriyle çok sayıda gencin olduğu yaklaşık 4 bin kişilik kitle; Kolej, Demirtepe ve Sıhhiye yönlerine doğru dağıldı.

Kolej ve Demirtepe yönüne gidenler, bir süre sonra meydana geri dönmek için harekete geçti.

Apartmanlara ve iş merkezlerine sığınanlar da Kızılay civarında toplanmaya başlayıncı, polis bu gruplara tekrar müdahale etti.

Göstericiler ise polise herhangi bir karşılık vermedi.

Polisle sloganlar atan göstericiler arasındaki kovalamacalar yoğun yağmur altında devam ederken, Kızılay'daki trafik 19:30 itibariyle yeniden açıldı.

Acil servis kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ilk polis müdahalesinin ardından en az 5 kişi tedavi için hastanelere başvurdu.

KESK'in bir buçuk günlük grevi sona ererken, sosyal medyada, Ankara'daki Tunalı Hilmi Caddesi'nde saat 20:00'de gösteri çağrısı yapıldı.

Polisin 5 gün boyunca tıklayın yoğun gaz kullanması nedeniyle, Kızılay civarında dolaşanlar gözlerinin ve boğazının yandığını hissediyor. Bu yüzden polis gaz kullanmasa da çoğu kişi maskeyle dolaşıyor.