Kızılay Meydanı'nda DİSK ve KESK eylemine polis müdahale etti

Hülya Karabağlı / Ankara

KESK ve DİSK'e bağlı sendikalarla, bazı siyasi parti, dernek ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin yürüyüşle başlayan 'Gezi'ye destek grevi akşam 19.00 sıralarına kadar sakin geçti. Ancak polis, Kızılay Meydanı'nın işgal edileceği ve meydana çadır kurulacağı yönündeki iddialar üzerine gruba 'dağılın' uyarısı yaptı. Uyarının ardından polis, Kızılay Meydanı'ndaki kalabalığa Akreplerle gaz bombası ve biber gazı, TOMA'lardan da tazyikli suyla müdahale edildi.

Polisin müdahalesi üzerine kalabalık, Sıhhıye, Ziya Gökalp Caddesi ve GMK Bulvarı'na doğru çekildi. Polisle göstericiler arasında gerginlik sürüyor. Atatürk Bulvarı'nda da uyarılardan sonra dağılmayan grup, polise taşlı saldırıda bulunduktan sonra tazyikli su ve biber gazıyla müdahaleye uğradı. Olaylar sırasında yaralanan göstericiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KESK’in, Gezi Parkı ve taşeron işçiliğe karşı çağrısı Ankara Kızılay Meydanı’nda yankı buldu. Sendikaların yanı sıra, CHP, BDP, EMEP, ÖDP, TKP, ESP bayraklarıyla yerini aldı. Hükümetin marjinal diye adlandırdığı guruplar eyleme damgasını vurdu. Kaldıraç, “Seni stersen dünya değişir. Sen istersen devremi yakınımızda” pankartı açtı. Anarşistler Platformu, “Yüreklerimizde Koca Bir dünya Taşıyoruz. Şimdi bu dünya büyümekte” yazılı büyük bir döviz açtı. Feministler, “Küfürle değil. İnatla diren”, Fikir Kulübü, “Gençlik Hiç Aldanmadı” sloganlarıyla meydana girdi. “Hacettepe Üniversitesi Biyoloji bölümü öğrencileri, “Suya, Havaya, toprağa Özgürlük’ pankartı açtı. Edip Akbayram’ın “İstanbul”, Şili’de diktatör Pinochet’i devirmek için yazılan ‘ Venceremos’ ( Yeneceğiz), ‘Vela çav’, Selda Bağcan’ın söylediği Muhzuni’den ‘yuh yuh’ parçaları çalındı. Zılgıtlarla halay çekildi. CHP’li milletvekilleri Levent Gök, Erdal Aksünger ve İlhan Cihaner, BDP’den Levent Tüzel, Eş Genel başkan Yardımcısı Meral Daniş Beştaş alana geldi.

Kızılay'da öğle saatinde toplanma başladı. Polisler, uzaktan meydanı izledi. “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Her Yer taksim Her Yer Direniş”, “Hükümet istifa”, “Tayyip istifa”, “Faşizme karşı omuz omuza”, sloganları atıldı. Provokasyonlara gelinmemesi çağrıları sık sık yapıldı.

Polisten anons: Her şey sizin için

Kızılay Meydanı'nda yapılan müdahalenin ardından bir polis yetkilisi ses yayın aracından orada bulunan vatandaşlara, ‘Güvenlik güçleri adına hitap ediyorum. Sevgili vatandaşlarımız, buradaki kanunsuz eylem müdahalemiz ile sonlandırılmış olup, Kızılay Meydanı araç ve yaya trafiğine açılmıştır. Normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Her şey sizin için’ şeklinde anonsu dikkat çekti.

Vuvuzela, düdük ve tencere

Meydanda, vuvuzela , düdük satışı yapıldı. Simitçiler biber gazı ihtimaline karşı bir liraya ‘maske’ sattı. Esnaf, eylem boyunca kepenk indirmedi. Çok sayıda eylemci yerde yanlarında getirdikleri tencerelerin oturdu.

‘Gezi Parkı projesi hemen çekilsin’

KESK, cezaevindeki tutuklulara selam gönderirken, “ Gezi Parkı projesi hemen çekilsin”, “ Gözaltındakiler hemen bırakılsın” “Orantısız güç ve şiddet kullanan polisler cezalandırılsın” ve “ Başbakan özer dilesin” taleplerini sıraladı.

‘Siz büyüyene kadar biz ne çektik’

Alanda, ağırlık gençlerden oluşunca orta yaş gurubunun memnuniyeti yüzlere yansıdı. Yaşlı bir teyze, gençlere “siz büyüyene kadar biz ne çektik” deyince gençlerden büyük alkış aldı.