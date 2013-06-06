T24 LogoT24 Logo

Ankara'da DİSK ve KESK eylemine polis müdahale etti, gözaltılar var

06 Haziran 2013 02:42

15

25

35

45

55

ETİKETLER

ankarakeskdiskeylempolisgözaltılar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24