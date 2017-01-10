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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ankara'da Bylock kullandığı belirlenen 19 polis tutuklandı

Operasyonda 44 kişi gözaltına alınmıştı

10 Ocak 2017 22:51

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve cep telefonlarında "ByLock" bulunduğu tespit edilen 24 polis, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü savcılık ifadesini ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 19'u ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliklerine sevk edildi.

Hâkimliklerce sorgulanan zanlılardan 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi de adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüpheliler arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilenlerin de olduğu öğrenildi.

Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu 70 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerden 44'ü gözaltına alınmıştı.

 

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