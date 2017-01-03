T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ankara'da apartmanda yangın; 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Apartman sakinleri yangına siren sesiyle uyandıklarını söylediler

03 Ocak 2017 11:43

Ankara'da bir apartmanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen yaklaşık 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çukurambar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1245 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında bulunan devre mülk tatil köyü merkez ofisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Kısa sürede büyüyen alevlerden yükselen dumanlar, 25 dairenin bulunduğu 5 katlı binaya yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

 

Apartman sakinleri siren sesiyle uyandılar

 

Binayı tahliye etmeye karar veren ekipler, uzun süre itfaiye araçları ve ambulansların siren sesiyle apartman sakinlerini uyandırmaya çalıştı. 


Panikle uyanan çok sayıda kişi, bina boşluğundaki yoğun dumanın evlerini etkilemeye başlamasıyla balkonlara çıktı. Bazıları dumandan etkilenen vatandaşlar, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bina sakinlerinden bazılarına ise 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

İş yerinde hasara yol açan ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

ETİKETLER

Ankarayangın30 yaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24