Ankara'da akaryakıt istasyonunda yangın

Esenboğa Havalimanı Yolu üzerinde bir benzin istasyonunda yangın çıktı.

Sarayköy mevkiinde bulunan bir benzin istasyonunun LPG tankında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar, Akyurt ve Çubuk Belediyesi itfaiyeleri müdahale etti.

Yanan LPG tankına köpük sıkılıyor, ancak müdahaleye karşın tanktan alevler yükseldiği görüldü.

Yangın nedeniyle Esenboğa Yolu üzerinde güvenlik önlemleri alınırken, benzin istasyonunun elektrik kontağının da kapatıldığı ve benzinliğin yangının hemen ardından boşaltıldığı kaydedildi.



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ekiplerin daha sonra soğutma çalışmalarına başladıkları bildirildi.

Ankara Büyükşehir, Pursaklar, Akyurt ve Çubuk belediyelerinin itfaiye araçlarına su takviyesi yapmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sulama tankerleri de olay yerine gönderildi.