Ankara'da ABD'li basketbolcu, kadın voleybolcuya tecavüz mü etti?

Beko Basketbol Ligi takımlarından Erdemirspor’un Amerikalı oyuncusu Gerrod Dewayne Henderson’ın, Ankara’da tanıştığı Voleybol Bayanlar Ligi oyuncusu M. V. G.'ye tecavüz ettiği iddia edildi.

ABD’li sporcuların başkent Ankara’daki eğlencesi adliyelik oldu.

Beko Basketbol Ligi takımlarından Erdemirspor’un Amerikalı oyuncusu Gerrod Dewayne Henderson’la (35) Ankara’da tanışan Voleybol Bayanlar Ligi oyuncusu M. V. G.'ye (23), savcılığa başvurarak, tecavüze uğradığını iddia etti.

Gözaltına alınan Henderson, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Milliyet'te yer alan habere göre, 9 Şubat 2013 tarihinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Önce eğlendiler

9 Şubat günü Ankara’da yaşayan bazı ABD’liler eğlenmek üzere dışarı çıktı. Erdemirspor’da oynayan ve Zonguldak’ta yaşayan Henderson da davet üzerine Ankara’ya geldi. Henderson burada, ortak arkadaşlarının bulunduğu ortamda voleybolcu G. ile tanıştı. İddiaya göre, Henderson ile G. ve birlikte oldukları arkadaş grubu geç saatlere kadar farklı mekanlarda eğlendi.

Grup son olarak Kızılay’daki bir bara giderek burada eğlenmeyi sürdürdü. Daha sonra Henderson ve G., birlikte arkadaşlarının yanlarından ayrıldı. Henderson, diğer arkadaşlarına “G.’yi taksiyle evine kadar bırakacağını, merak etmemelerini” söyledi. İkili daha sonra G.'nin Yenimahalle’deki evine gitti. Ancak G.’nin arkadaşları, sabah duydukları iddia ile sarsıldı. G., evine kadar gelen Henderson’ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek, olayı savcılığa taşıdı.

Serbest kaldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Şubat’taki olayla ilgili şikâyet dilekçesine yönelik soruşturma başlattı. Şikayet dilekçesine yönelik işlem yapan savcılık, Adli Tıp’tan rapor istedikten ve G.’nin Numune Hastanesi’nden aldığı raporu Adli Tıp incelemesine sunduktan sonra harekete geçti.

Savcılık, dün Henderson’ın gözaltına alınması talimatını verdi. Gözaltına alınarak Ankara’ya getirilen Henderson, savcılıkta iddiaları yanıtladı. Henderson’ın tecavüz iddialarını yalanladığı öğrenildi. Henderson, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Henderson’ı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.