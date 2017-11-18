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Yaşam

Ankara'da 24 saat kesintisiz ulaşım başladı

Toplam 280 sefer sabaha kadar hizmet verecek

18 Kasım 2017 10:28

Ankara'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla EGO otobüslerinin gece saatlerinde de hizmet verme uygulaması başladı. Tuna, " Bu gece itibarıyla ilk seferlerimiz başlıyor. Toplam 35 hatta, 280 seferle sabaha kadar hizmet verilecek. Bu seferler saat 02.00'ye kadar normal olarak devam edecek, daha sonra 03.00, 04.00 ve 05.00'te saat başı olarak devam edip 06.00'da normal seferlerle tekrar geri döneceğiz" dedi.

EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, gece yarısı Kızılay'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni uygulama hakkında bilgi verdi.  Gündoğdu, Ankaralıların yoğun bir şekilde 24 saat kesintisiz toplu taşıma talepleri üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın talimatıyla bu gece ( 18 Kasım 2017) itibarıyla merkez ilçeler Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de EGO otobüslerinin sabaha kadar hizmet vereceğini bildirdi.

Ankaralılar artık sabaha kadar EGO otobüsleriyle 9 metropol ilçede rahatça seyahat edebileceğini belirten Gündoğdu, "Bu gece itibarıyla ilk seferlerimiz başlıyor. Toplam 35 hatta, 280 seferle sabaha kadar hizmet verilecek. Bu seferler saat 02.00'ye kadar normal olarak devam edecek, daha sonra 03.00, 04.00 ve 05.00'te saat başı olarak devam edip 06.00'da normal seferlerle tekrar geri döneceğiz" diye konuştu.

Metro seferlerine ilişkin de düzenlemeye gittiklerini aktaran Gündoğdu, saat 24.00'te biten metro seferlerinin 01.00'e kadar uzatıldığını kaydetti.  Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın ikramlarının olduğunu söyleyen Gündoğdu, durağa gelen otobüslerdeki şoför ve yolcular ile basın mensuplarına tatlı dağıttı.

EGO şoförlerinden Mustafa Yılmaz, tüm meslektaşları adına vatandaşlara kesintisiz hizmet vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.  Yılmaz, halkın mağdur edilmemesi için gece gündüz çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Vatandaşlar da 24 saat kesintisiz toplu taşıma talepleri karşılandığı için hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya hem de EGO şoförlerine teşekkür ederek, gece seferlerinin başlamasından memnun olduklarını dile getirdi. 

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