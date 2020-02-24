Ankara'ya götürülen 'okullu' Fındık'a gençlik hastalığı teşhisi kondu

Tokat'ta, bir ilkokulda önlüklü halleriyle gündeme gelen 'Fındık' isimli yavru köpek, geçen hafta rahatsızlanarak tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden köpek, bugün belediyeye ait özel araçla Ankara'ya getirildi. Fındık'a, 'distemper' (gençlik hastalığı) teşhisi konulurken, köpek hastalığın diğer hayvanlara bulaşmaması için karantinaya alındı.

Mezarlıkta bulunup Kayacık köyündeki ilkokula getirilen Fındık'ın urumunun kötüye gitmesi üzerine okul yetkilileri, durumu Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine haber verdi. Veteriner hekimin kontrolünün ardından 'Fındık', Turhal Belediyesi'ne ait araç ile Ankara'da bulunan özel bir kliniğe getirildi.

Tedavi altına alınan Fındık'a yapılan kontrolde distemper (gençlik hastalığı) teşhisi konuldu. Fındık, bu hastalığının diğer köpeklere bulaşma ihtimali nedeniyle karantinaya alındı. Fındık'ın tedavisinin yaklaşık 15 gün süreceği öğrenildi.

Fındık'ın veterineri: Erken müdahale edildiği için çok şanslı



Veteriner Hekim Bahri Terzi, tedavi altına alınan 'Fındık' adlı köpeğin rahatsızlığı ile ilgili bilgi verdi. Terzi, Fındık'ın 'gençlik hastası' olduğunu belirterek, "Bu hastalık genelde sokak köpeklerinde görülüyor ama aşısız köpeklerde genelde görülen viral bir hastalık. Hem solunum hem de sinir sistemini ele geçiriyor. Bu sebeple zorlu bir süreç bekliyor Fındık'ı. Riski tabii ki var ama erken müdahale edildiği için diğer sokak hayvanlarına göre şansı arttı. Elimizden geleni yapacağız. 15 gün kalması planlanıyor şimdilik ama tedaviden sonra sinirsel süreci ne kadar ilerleyecek, yürümesini ne kadar engelleyecek bilmiyoruz. O belli olduktan sonra da belli bir süre fizik tedavi için burada kalacak. Sonra tekrar sınıf arkadaşlarına kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.



"Fındık'ı ziyaret etmek isteyen çok sayıda insan var"





Veteriner Terzi, rahatsızlanan Fındık için yeterli bir klinik istenildiğini belirterek, "Büyükşehirlerdeki kliniklerde buna elverişli klinikler olduğu için bize gönderdiler. Şimdilik ne olumlu ne de olumsuz bir şey söyleyemiyoruz. Fındık ne kadar savaşacak, tedaviye nasıl cevap verecek, bunu zaman gösterecek" diye konuştu. Fındık'ı ziyaret etmek isteyen çok fazla insan olduğunu, ancak tedavi sürecinde riskli olduğu için ziyaretçi kabul etmediklerini belirten Terzi, şöyle konuştu:



"Bütün sokak hayvanlarının yaşadığı bir hastalık bu. Ama hepsi de Fındık kadar şanslı olamıyor maalesef, hayatlarını kaybediyor bu hastalıktan dolayı. Erken teşhis ve koruyucu aşı önemli ve hem de bu tarz hastalıklar görüldüğünde veterinere götürülmesi önemli."

Köpeklerde gençlik hastalığı nedir?

Köpek distemper, yavru, köpeklerin solunum, gastrointestinal ve sinir sistemlerine saldıran bir virüsün neden olduğu bulaşıcı ve ciddi bir hastalıktır. Köpek gençlik hastalığı, ayrıca gözün konjonktival zarlarını etkileyen bir virüstür. Ateş göz ve burun akıntısı, iştahsızlık, ishal, kusma, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerle teşhis edilen hastalığın özel bir tedavisi olmamakla birlikte, antibiyotiklerin yanı sıra, bazı semptomları iyileştirebilecek vitamin takviyeleri ile tedavi desteklenmektedir.