Ankara Valisi Şahin'den 'Koronavirüs' uyarısı: Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki beklenen düşüşü yakalayamadıklarını belirterek, vatandaşları uyardı.

Şahin, Koronavirüs vakalarında kent genelinde beklenen düşüşü yakalayamadıkları için Twitter hesabından açıklama yaptı. Şahin, "Değerli Ankaralılar, Ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de 'Covit-19' vaka sayısı beklediğimiz düşüş hızını yakalayamadı. Tepeyi aşıp tam inişe geçmişken tekrar zor olanı yapıp geri dönmeyelim. Sabırla kazandığımızı heba etmeyelim. Bizden uymamız beklenen; Maske, mesafe, temizlik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ankara Tabip Odası, geçen günlerde şehirde pozitif vaka sayısının arttığını belirtmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısında Ankara’da düşüş olduğu açıklaması yaptığı hatırlatılan Ankara Tabip Odası’nın açıklamasında, "Ankara özelinde resmî makamlarca yeni vaka sayısında düşüş olduğu söylenmiş ise de son günlerde meslektaşlarımız ve aktivistlerimizden aldığımız bilgiler bunun aksine Ankara özelinde de hem Covid polikliniklere başvuran hem de yataklı Covid servislerine yatırılan hasta sayısında belirgin bir artışın olduğu yönündedir" denilmişti.

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