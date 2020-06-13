Ankara Tabip Odası: Kentte vakalar artıyor

Ankara Tabip Odası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 vaka sayısında düşüş olduğunu söylediği Ankara’da vakaların arttığını açıkladı. Ankara Tabip Odası, bir an önce Ankara’nın verilerinin hiçbir soru işaretine yer bırakmadan açıklanmasını talep etti.

Ankara Tabip Odası, Covid-19 tanısı konan kişi sayısında Ankara’da artış olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayısında Ankara’da düşüş olduğu açıklaması yaptığı hatırlatılan Ankara Tabip Odası’nın açıklamasında, “Ankara özelinde resmî makamlarca yeni vaka sayısında düşüş olduğu söylenmiş ise de son günlerde meslektaşlarımız ve aktivistlerimizden aldığımız bilgiler bunun aksine Ankara özelinde de hem Covid polikliniklere başvuran hem de yataklı Covid servislerine yatırılan hasta sayısında belirgin bir artışın olduğu yönündedir” denildi.

"Pozitif olan sağlık çalışanı sayısı da arttı"

Türkiye’de 10 Haziran 2020 tarihinde test sayısı 36 bin 521, yeni vaka sayısı ise 922 olarak kayıtlara geçti. 11 Haziran 2020 tarihinde test sayısının 49 bin 190, yeni vaka sayısının 987, 12 Haziran 2020 tarihinde ise test sayısının 41 bin 13, yeni vaka sayısının bin 195’e çıktığını belirten ATO, “Son günlerde binin altında seyreden vaka sayısı yüzde 20 artışla bin 195’e yükselmiştir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Orta Anadolu’da vaka sayısında artış olduğu ifade edilmiş, ancak Ankara’da düşüş olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilmiştir” dedi.

Ankara’daki bir hastanede Covid- 19 pozitif tanısı alan sağlık çalışanlarının oranında ciddi bir artış gözlendiği belirtilen Ankara Tabip Odası'nın açıklamasında, “Ayrıca büyük bir fabrikada çalışan işçiler arasında yoğun test pozitifliği meydana geldiği internet ortamında paylaşılmıştır.

Salgın döneminde resmi olmayan bilgiler insanlar arasında ciddi endişe yaratmıştır. Bu endişenin giderilmesi başta Ankara Sağlık Müdürlüğü olmak üzere, yetkili ve sorumluluk sahibi makamlar tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmalı, halkın bilgilenme hakkına saygı gösterilmelidir. Bu nedenle bir an önce Ankara verileri hiçbir soru işaretine yer bırakmadan açıklanmalıdır” ifadelerine yer verildi.