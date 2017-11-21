Ankara Valiliği'nin LGBTİ etkinlikleri yasağı TBMM'ye taşındı

Ankara Valiliği’nin LGBTİ örgütlerinin etkinliklerini, ‘farklı kesimlerin tepkisini çekebileceği ve provokasyona neden olacağı’ gerekçesiyle yasaklamasının ardından CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tanrıkulu, ”Ankara Valiliği’nin yasaklama kararı LGBTİ bireylere yani toplumun bir kesimine karşı açıkça bir ‘ayrımcılık’ değil midir?” diye sordu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, yasaklama kararına ilişkin açıklamanın dışında Ankara Valiliği’nin elinde herhangi somut bulgu, belge ve bilginin olup olmadığını soran Tanrıkulu, önergesinde şu sorulara yer verdi:

* Son bir yıl içinde Türkiye’de illere göre farklı cinsel yönelimi olan bireylere yönelik toplam kaç saldırı gerçekleşmiştir? Bu olaylarda ölen ve yaralananların adları, olay yerleri ve tarihleri nedir?

* Bu tür saldırılar sonucunda açılan soruşturma ve davaların halihazırdaki durumu nedir?

* Gerek Ankara Valiliği, gerek İçişleri Bakanlığı ve devletin diğer kurumları insanların ayrımcılığa maruz kalmaması, cinsel yönelimleri, görünüşleri, inançları, etnik kökenleri, dinsel tercihleri gibi gerekçelerle saldırıya uğramaması ve saldırılardan korunması için ne gibi önlemler almaktadır?

* 2002-2017 yılları arasında yıllar bazında 20 Kasım tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç LGBTİ birey yaşanan saldırı ve şiddet olayları akabinde yaşamını yitirmiştir?

Ne olmuştu?

Ankara Valiliği LGBTİ örgütlerinin etkinliklerini yasaklama gerekçesini, “Söz konusu paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği göz önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir” ifadeleriyle duyurmuştu. Valilik önce 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde düzenlenecek Alman LGBTİ Film Günleri’ni yasaklamış, ardından tüm LGBTİ etkinliklerinin süresiz olarak yasaklandığını belirtmişti.