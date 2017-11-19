Ankara Valiliği, LGBTT ve LGBTİ etkinliklerini süresiz yasakladı

Ankara'da 16-17 Kasım'da düzenlenmesi planlanan Alman LGBTİ Film Günleri, sosyal medyada #LGBTFilmGünleriİptalEdilsin ve #İstiklalimizeKaraLeke hashtagleriyle gerçekleştirilen nefret saldırılarının ardından yasaklanmıştı. Ankara Valiliği bugün yaptığı açıklamada, "LGBTT ve LGBTİ gibi örgütlerin sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi gibi etkinliklerinin" 18 Kasım'dan itibaren süresiz olarak yasaklandığını duyurdu.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "çeşitli sosyal medya ile yazılı ve görsel medya organlarından LGBTT ile LGBTİ adıyla çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından, birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği" şeklinde bilgiler elde edildiği belirtildi.

Söz konusu paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği iddia edilen açıklamada, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği öne sürüldü.

"Genel sağlığın ve ahlâkın tehlikeye düşürebileceği..."

Genel sağlığın ve ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği ifade edilen açıklamada, yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, “Bu nedenlerle 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren süresiz olarak LGBTT-LGBTİ vb. örgütler tarafından ilimizin muhtelif yerlerinde birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C Maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması kapsamında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesine ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/f maddesi hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yasaklanmıştır” denildi.