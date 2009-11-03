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Yaşam

Ankara Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

03 Kasım 2009 22:50

Ankara Valiliği, yarın Ankara'da beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle halkın dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporunda, Ankara'da yarın sıcaklığın 4/12 derece olacağı, hava durumunun, çok bulutlu, aralıklı kuvvetli sağanak yağışlı olacağının belirtildiği ifade edildi.

Ankara Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün de yarın sabah erken saatlerden itibaren güney yönlerden kuvvetli rüzgarla başlayacak ve aralıklarla gece geç saatlere kadar devam edecek kuvvetli sağanağın il genelinde etkili olmasını beklediği vurgulanan açıklamada, ''Kuvvetli olması beklenen yağışlar ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuz şartlara (sel, su baskını, taşkın, yıldırım v.b.) karşı halkımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir'' denildi.

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